2019/12/02 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدامات في كربلاء واصابة متظاهر بقنبلة

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