محلل: الاضطرابات الأخيرة في العراق والتي أدت إلى الفوضى لها جذور في الاحتلال الأمريكي

2019/12/02 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اكد المحلل السياسي البلجيكي ايليا ماجنر، اليوم الاثنين، إن "الاضطرابات الأخيرة بشأن المطالب الاقتصادية الشعبية التي أدت إلى الفوضى في العراق لها

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