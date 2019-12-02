اعتقال احد المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد

2019/12/02 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على احد المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت عليه "العهد نيوز"، إن "مفارز

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