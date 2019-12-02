جمع تواقيع 120 نائباً لاختيار رئيس وزراء جديد.. وفق هذه الشروط

2019/12/02 | 22:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن تحالف #الفتح الذي يتزعمه #هادي_العامري، اليوم الإثنين، عن جمع تواقيع لـ (120) نائباً في مجلس النواب العراقي وضعوا شروطاً لاختيار رئيس الوزراء الجديد.وأضاف النائب عن […]

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