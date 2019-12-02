التعليم العالي الكوردستانية تكشف نسب الطالبات والتدريسيات في الجامعات والمعاهد

2019/12/02 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان الطالبات يشكلن 52 بالمائة والتدريسيات 35 بالمائة في الاوساط التعليمية في الاقليم.

وجاء في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكوردستانية ورد لشفق نيوز، ان الوزير ارام محمد قادر شارك في حملة لمناهضة العنف ضد المرأة.

ونقل البيان عن قادر قوله ان هناك جملة من المؤشرات الايجابية بشأن دور واستعداد السيدات في قطاع التعليم العالي، موردا مثلا اشار فيه الى ان الفتيات يشكلن 52% من مجموع طلبة الدارسين للحصول على شهادة البكالوريوس، وان 35% من التدريسيين هم من الاناث، فضلا عن ان 8% من القيادات الاكاديمية هم من السيدات.

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