بعد موجة الامطار.. الدفاع المدني يحذر من انهيار البيوت في مدينة الكاظمية

2019/12/02 | 22:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

حذرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، المواطنين من خطر مميت تزامناً مع هطول الامطار.

وذكر بيان للمديرية تلقته "الغد برس"، ان "بعد موجة الامطار الغزيرة التي سقطت في عموم العراق يحذر الدفاع المدني الساكنين في الابنية والدور المتهالكة وخصوصاً القديمة منها من الانهيار الجزئي او الكلي ويهيب بالمواطنين الى عدم الاهمال أوالتهاون بحياتهم وحياة أسرهم".

وأشار الى ان "إنهيار أجزاء من دار قديمة مساء هذا اليوم في مدينة الكاظمية حيث تمكنت الفرق الدفاع المدني من إخلاء الدار ووضع الأشرطة التحذيرية لعدم الاقتراب منه".

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