بالوثيقة .. مفوضية الانتخابات توقف خدمات أكثر من 5 الاف موظف


بالوثيقة .. مفوضية الانتخابات توقف خدمات أكثر من 5 الاف موظف
2019/12/02 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

مفوضية الانتخابات توقف خدمات أكثر من 5 الاف موظف يعمل لديها بصفة عقد

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