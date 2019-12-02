ظريف: على الدول الأوروبية تزويد ايران بأدوية الأطفال بدلا من سياسة التهديد

2019/12/02 | 23:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ريف

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الدول الاوروبية إلى إيصال الأدوية للأطفال الايرانيين المصابين بانحلال البشرة الفقاعي بدلاً من تهديد طهران.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه في تويتر إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والسويد عليهم الكف عن تهديد ايران وترك سياسات الغطرسة والوعود الكاذبة والخاوية، وأن تبادر الى إيصال الادوية الخاصة بمعالجة مرض “إي بي” أو انحلال البشرة الفقاعي من أجل انقاذ المصابين به، مشيرا الى أن الإرهاب الاقتصادي يقتل البشر.

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