السعودية والبحرين تضربان موعدا مع قطر والعراق في نصف نهائي خليجي 24

2019/12/02 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي خليجي 24 بفوزه على عمان بنتيجة (3-1) في المباراة التي جرت على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات .

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