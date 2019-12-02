المثنى تعطل دوام المدارس لثلاثة ايام

2019/12/02 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة المثنى ، اليوم الاثنين تعطيل الدوام في جميع مدارس المحافظة ، للايام الثلاثاء والاربعاء والخميس القادمة.

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