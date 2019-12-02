الوطني يواجه البحرين في نصف نهائي خليجي 24 .. الخميس

2019/12/02 | 23:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر يلتقي السعودية بغداد ـ الصباح الجديد: برغم تعادله أمس امام اليمن سلبا، فأن منتخبنا الوطني احتفظ بصدارته لترتيب المجموعة الأولى في بطولة خليجي 24 برصيد 7 نقاط، تاركا المركز الثاني للمنتخب القطري المضيف الذي فاز امس على نظيره الإماراتي باربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع العنابي رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الإمارات عند ...

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