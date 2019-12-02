برشلونة امام موسم حرج برغم الفوز

2019/12/02 | 23:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ان فوز نادي برشلونة على غريمه منافسه اللدود أتليتكو مدريد بهدف يتيم في الدقائق الخمس الاخيرة مساء امس الاول شكل ضمانة مقبولة لرفاق ميسي للبقاء في مقدمة الدوري الاسباني « الليغا «، الا ان المراقب المتخصص سيشعر بالوضع العسير للنادي الكتالوني الذي يصارع منذ اسابيع من اجل ان يعبر عن توازن وتميز على الصعيد ...

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