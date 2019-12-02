درع دوري الكرة الممتاز ببصمات نحات عالمي

2019/12/02 | 23:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة ـ وكالات: زار النحات العالمي احمد البحراني، بعثة منتخبنا الوطني المشارك في بطولة خليجي 24 والمقامة حاليا في الدوحة وكان في استقباله رئيس الوفد علي الآسدي ويحيى كريم عضو اتحاد الكرة.وجرى على هامش الزيارة تكريم البحراني بدرع الاتحاد العراقي لكرة القدم تثميناً وتقديراً لدوره الكبير والفعال في اثراء الفن العالمي بالكثير من الاعمال ...

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