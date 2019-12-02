مصدر: الصدر غادر قم متوجهاً إلى النجف لتهدئة الاوضاع فيها

2019/12/02 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين 2 كانون الاول 2019، أن الصدر غادر مدينة قم متوجها الى محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غادر مدينة قم متوجها الى محافظة النجف الاشرف بعد توتر الاوضاع فيها".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الصدر توجه الى النجف من اجل لتهدئة الاوضاع فيها".

يتبع ..

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