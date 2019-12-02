حمدوك في مهمة بشأن قائمة الإرهاب

2019/12/02 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخرطوم/ وكالات

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إنه وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه في مهمة تستغرق 6 أيام.

وكتب حمدوك، على "تويتر": "وصلت إلى الولايات المتحدة الأميركية برفقة وزراء الدفاع، والعدل، والشباب والرياضة، والشؤون الدينية والأوقاف.

وقال في تدوينة أخرى: "سأجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات المهمة تشمل وزارات الخارجية والخزانة والدفاع".

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية، منصور بولاد: إن حمدوك، سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن حمدوك سيلتقي في واشنطن عددا من المسؤولين الأميركيين، ويتطلع خلال زيارته إلى تطوير العلاقات مع أميركا.

وقال رئيس الوزراء السوداني، الشهر الماضي: إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

يشار إلى أنه تم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993، في فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.

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