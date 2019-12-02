2019/12/02 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاليتا /وكالات

أعلن رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، عزمه التنحي من منصبه، قائلا على التلفزيون الرسمي إنه سيطلب من حزب العمال الحاكم البدء في 12 من الشهر المقبل عملية اختيار رئيس جديد للحزب

والحكومة.



وأضاف موسكات أمس الاثنين: "سأكتب إلى حزب العمال بشأن بدء عملية اختيار زعيم جديد في 12 كانون الثاني المقبل، سأستقيل في هذا اليوم من منصب زعيم حزب العمال، وخلال الأيام التالية سأستقيل من منصب رئيس الوزراء".

وتزايد الضغط على موسكات من داخل وخارج الحزب الحاكم ليقدم استقالته، بعد أن أدى التحقيق في مقتل الصحفية، دافني كاروانا جاليتسيا، المختصة بقضايا مكافحة الفساد، بتفجير سيارتها عام 2017 ، إلى توجيه اتهامات إلى رجل أعمال تفيد مزاعم بأنه على صلة بوزراء ومسؤولين كبار.



وخرج آلاف المحتجين المناوئين للحكومة إلى شوارع العاصمة فاليتا في وقت سابق، امس الاول الأحد، وتوجهوا في مسيرة من البرلمان إلى مقر المحكمة في وسط المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحفية تطيح برئيس الوزراء المالطي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحفية تطيح برئيس الوزراء المالطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).