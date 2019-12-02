غوتيريش يحذر من {نقطة اللا عودة»

2019/12/02 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نيويورك / وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش امس الاثنين من التأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري الذي يهدد الإنسانية، وقال إن "نقطة اللاعودة" باتت ماثلة أمام العالم.

وصرح في مؤتمر صحافي يسبق قمة المناخ التي ستعقد في مدريد "يخوض البشر حربا ضد كوكب الأرض منذ عقود عديدة، والآن بدأ الكوكب يقاتل البشر" منتقدا الجهود "غير الكافية بتاتا" التي تبذلها الدول الاقتصادية الكبرى للحد من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون.

وأضاف عشية مؤتمر التغير المناخي "كوب 25" الذي يشارك فيه 196 بلدا أن "الكوارث المتعلقة بالمناخ أصبحت أكثر تكرارا وعنفا وقتلاً

وتدميراً".

وخلص تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الأسبوع الماضي إلى أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تتطلب خفضها بنسبة كبيرة تبلغ 7،6 في المئة سنويا على مدار العقد المقبل للبقاء ضمن

هذا الحد.

لكن غوتيريش أكد أن هدف 1,5 درجة مئوية ممكن التحقيق.



وقال إن الشيء الوحيد المفقود لتحقيق ذلك هو الإرادة السياسية.

واضاف "لنكن واضحين.



حتى الآن، كانت جهودنا للوصول إلى هذا الهدف غير كافية على الإطلاق.



أكبر الدول المصدرة للانبعاثات الضارة بالبيئة لا تبذل قصارى جهدها".

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