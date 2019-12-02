أشرف أيوب - سيناء بين التنمية الرأسمالية والتنمية على أساس وطني

2019/12/02 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أشرف_أيوب حقيقة امتلاء ترعة الشيخ جابر في سيناء حتى نهايتها في بئر العبد*********************************نحن بالفعل نحتاج إلى وصول مياه نهر النيل لسيناء، بجانب تحلية مياه البحر أساساً بالطاقة الشمسية، واستغلال أنظمة الري الطبيعية ومياه الخزان الجوفي في وادي الجرافي، استهدفاً إلى تنمية أراضي سيناء واستغلال ثرواتها لضخ عائدها في شرايين الاقتصاد المصري المنهار بفعل فاعل، وتوطينها بالبشر (5 مليون مواطن)......

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