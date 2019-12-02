السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري يسلم أوراق اعتماده للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

2019/12/02 | 23:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلم سفير العراق لدى المملكة الاردنية الهاشمية حيدر العذاري أوراق اعتماده الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لجمهورية العراق.

وأقيمت مراسم التسليم في قصر بسمان اذ عزف موسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الجمهوري العراقي، ونقل العذاري تحيات رئيس الجمهورية برهم صالح الى العاهل الاردني، ورغبة العراق في المضي قدما نحو مزيد من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد العاهل الاردني أن أمن واستقرار العراق يحظى باهتمام كبير من المملكة الأردنية، وأنه يدعم جميع مساعي وجهود تعزيز العلاقات بين البلدين.

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