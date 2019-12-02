تعرف على ترتيب محمد صلاح ورياض محرز في الكرة الذهبية

2019/12/02 | 23:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توج المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي بجائزة كوبا التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب شاب خلال حفل جوائز الكرة الذهبية..

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