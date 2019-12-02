منطقتان في الدماغ مسؤولتان عن الانتحار

2019/12/02 | 23:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت دراسة حديثة أن منطقتين في الدماغ هما المسؤولتان عن الأفكار التي تدفع الإنسان إلى الانتحار، رغم الاعتقاد بأن الاكتئاب وغيره من المشاعر السلبية هي الأسباب الرئيسية للانتحار.

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