2019/12/02 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماعات بالنجف لحل الازمة استجابة لدعوة الصدر ولاصحة لتسلم سرايا السلام مرقد الحكيم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماعات بالنجف لحل الازمة استجابة لدعوة الصدر ولاصحة لتسلم سرايا السلام مرقد الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).