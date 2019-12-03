تربية ديالى توجه ادارات المدارس باخذ الحيطة والحذر

2019/12/03 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت تربية ديالى، الثلاثاء، ادارات المدارس في المحافظة باخذ الحيطة والحذر.

وقالت التربية في بيان، "الى ادارات المدارس في المحافظة كافة، بالنظر لسوء الاحوال الجوية وزيادة كميات الامطار المتساقطة على المحافظة خلال هذه الساعات نوجه ادارات المدارس وخصوصا القريبة من حوض نهر ديالى ونهر خريسان والقريبة من مناطق السيول الى اخذ الحيطة والحذر واتباع سلسلة من إجراءات السلامة ووضع الخطط اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة وخصوصا الحفاظ على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية والحفاظ على الوثائق المدرسية المهمة".

وأضافت، ان "ادارة المدرسة تتحمل المسؤولية كاملة واتباع التوجيهات السابقة من قبل تربية ديالى والتي تنص على اخلاء البناية المدرسية من التلاميذ والطلبة والملاكات في حالة الامطار الغزيرة او حدوث فيضانات حفاظا على سلامة ابناء المحافظة الاعزاء".

بغداد اليوم ـ بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم - ديالى

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وقال مدير اعلام ديوان محافظة ديالى ياسر بدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ادارة ديالى بالتنسيق م

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