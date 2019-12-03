ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة

2019/12/03 | 00:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توج أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وذلك في الحفل الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" مساء اليوم الإثنين، على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأصبح ميسي هو أول لاعب في التاريخ يظفر بالكرة الذهبية ست مرات في مسيرته ليتفوق على ملاحقه وغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس صاحب الخمس كرات.

وكانت هذه هي أطول مرة خلال مسيرة ميسي لا يظفر فيها بالكرة الذهبية إذ إن آخر جائزة حصل عليها كانت في عام 2015.

وقبل ذلك كانت أطول فترة لم يتوج فيها ميسي بالجائزة هي عامين فقط وكان ذلك في 2013 و2014.

وتعد هذه هي أول مرة يفوز فيها ميسي بالكرة الذهبية تحت اسم "بالون دور" بعدما توج بها من قبل حينما اجتمعت تلك الجائزة مع نظيرتها في الفيفا من 2010 إلى 2015.

وحصل البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنكليزي، على جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها "فرانس فوتبول" هذه الجائزة.

وحقق المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم، وذلك بعد موسمه الحافل مع ناديه أياكس أمستردام الهولندي، قبل الانتقال ليوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

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