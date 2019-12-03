الحلبوسي يبحث مع النجيفي «التطورات السياسية»

2019/12/03 | 00:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي تطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد.

وافاد بيان صادر من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، تسلمت «الصباح»، نسخة منه، بان «الحلبوسي استقبل رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي وبحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد بعد استقالة الحكومة، وضرورة اختيار رئيس وزراء جديد قادر على إدارة المرحلة المقبلة».



كما ناقش اللقاء قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي، والتأكيد على أهمية التنسيق بين تحالف القوى العراقية وجبهة الإنقاذ والتنمية في المرحلة الراهنة؛ للخروج برؤية

مشتركة.

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