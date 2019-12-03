تحذيرات من «تحركات جديدة» لداعش والأمن النيابية تطالب بسد الثغرات

2019/12/03 | 00:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

حذرت هيئة الحشد الشعبي، امس الاثنين، من بدء عصابات داعش الإجرامية بالتحرك في محيط العاصمة بغداد وخمس محافظات، في وقت، طالبت فيه لجنة الامن والدفاع النيابية بسد الثغرات وقطع الطريق امام

الارهاب.

وافادت الهيئة في بيان تلقت،{الصباح»، نسخة منه، بانها «تحذر الجهات المختصة ان العدو بدأ بالتحرك في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك ومحيط بغداد في محاولة لاعادة السيطرة على بعض القرى والمدن التي كانت مناطق نفوذ له».

وأضاف البيان، أن «الحشد الشعبي كان ومازال منتشرا في مناطق العمليات لحمايتها والتي اصبحت آمنة بفضل معارك التحرير».

وكان مصدر امني في محافظة ديالى، قد أفاد بأن قوات الحشد الشعبي احبطت اكبر هجوم شنه داعش على منطقة نفط خانة شمال شرق المحافظة.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق مدحت، في تصريح ان “نزوح اهالي قرية المعدان في حوض شيخ بابا في اقصى شمال شرق ديالى خلق فراغا امنيا خطيرا لان القرية ستتحول الى مسار تسلل لخلايا داعش الارهابية من تلال حمرين باتجاه قرى شيخ بابا وبقية المناطق الاخرى”.

واضاف مدحت، ان”تكرار هجمات داعش على قرية المعدان والمناطق القريبة منها لدفع اهاليها للنزوح يأتي لتأمين مسار لتسلل خلاياه بين مناطق ستراتيجية”.

وأكد مدحت، “خطورة الموقف وضرورة ارسال تعزيزات لسد الثغرات وقطع الطريق امام محاولات داعش الانتشار في تلك المناطق المهمة في موقعها الجغرافي ضمن حوض حمرين والمناطق القريبة منه”.

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