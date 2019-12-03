تربية ديالى توصي ادارات المدارس بأخذ الحيطة والحذر

2019/12/03 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

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وجهت تربية ديالى، اليوم الثلاثاء، ادارات المدارس في المحافظة بأخذ الحيطة والحذر.

وقالت التربية في بيان، حصلت عليه "العهد نيوز"، انه الى "ادارات المدارس

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