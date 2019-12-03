مصدر: السيطرة على الاشتباكات العشائرية بناحية ابي صيدا في ديالى

2019/12/03 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، السيطرة على الاشتباكات العشائرية في ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"،

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