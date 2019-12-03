الأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

2019/12/03 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في باريس مساء الاثنين.

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