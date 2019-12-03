أليسون يدين بالفضل للاعبي ليفربول بعد تتويجه بجائزة

2019/12/03 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عبر البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن شكره وامتنانه لكل من ساعده على تحقيق الإنجازات الجماعية والفردية على مدار عام 2019، وذلك عقب تتويجه بجائزة "ياشين" خلال حفل جوائز الكرة الذهبية، الإثنين.

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