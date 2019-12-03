بالوثائق.. وزيرة التربية تنقل مديراً عاماً وضع يده على ملف حساس

2019/12/03 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نقلت مديرة التربية سهى العلي بك مديراً عاماً في الوزارة وضع يده على ملف حساس.

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