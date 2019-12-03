الملا: افلات الجناة (عبدالمهدي والياسري) من حكومة العصابات لم يعد ممكنا

2019/12/03 | 00:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد القيادي في تحالف الاصلاح والإعمار وعضو مجلس النواب السابق، حيدر المُلا، الاثنين، ان افلات الجناة من حكومة العصابات لم يعد ممكنا ولم يعد الدم العراقي رخيصا.

وكتب الملا في تغريدة على تويتر تابعتها "الغد برس"، "لن تعود العجلة الى الوراء، لم يعد الدم العراقي رخيصاً، زمن إفلات الجناة والمتفردون بالسلطة من دماء العراقيين ولى".





واضاف "إفلات الجناة من حكومة العصابات وعلى رأسهم عبد المهدي وياسين الياسري وليس انتهاء بجميل الشمري لم يعد ممكناً، ذاك زمن انتهى".

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