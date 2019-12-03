2019/12/03 | 00:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت تربية ديالى، اليوم الاثنين، توجيهات لادارات المدارس باخذ الحيطة من نهري ديالى وخريسان واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وذكرت في بيان تلقته "الغد برس"، الى "ادارات المدارس في محافظة كافة، بالنظر لسوء الاحوال الجوية وزيادة كميات الامطار المتساقطة على المحافظة خلال هذه الساعات نوجه ادارات المدارس وخصوصا القريبة من حوض نهر ديالى ونهر خريسان والقريبة من مناطق السيول، الى اخذ الحيطة والحذر واتباع سلسلة من إجراءات السلامة ووضع الخطط اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة وخصوصا الحفاظ على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية".

واضافت "والحفاظ على الوثائق المدرسية المهمة وتتحمل ادارة المدرسة المسؤولية كاملة واتباع التوجيهات السابقة من قبل تربية ديالى، والتي تنص على اخلاء البناية المدرسية من التلاميذ والطلبة والملاكات في حالة الامطار الغزيرة او حدوث فيضانات حفاظا على سلامة ابناء المحافظة الاعزاء".

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