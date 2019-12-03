بسبب أحداث العراق.. كاظم الساهر يلغي حفله فى موسم الرياض

2019/12/03 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، الثلاثاء، عن إلغاء حفلته الغنائية، بموسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، 12 الشهر الجاري، نظرًا للأحداث التي تمر بها العراق.

ونشر الساهر بوستر حفله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".

وأضاف، "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكركم لتفهمكم".

بغداد اليوم- متابعة

اتّهم الفنان العراقي سعدون جابر، ماجد المهندس بغناء إحدى أغنياته دون إذن منه، ‏خلال إحياء الأخير حفلًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ليلة الخميس.

ونشر سعدون جابر تغريدةً عبر منصة تويتر مهاجمًا م

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة للاضطرابات النفسية والقلق مما يؤدي للانتحار.

وقال الدكتور كول بروكامب، الباحث في مستشفى سينسيناتي للأطفال: "الدراسة هي الأولى التي تظهر ارتباطا بين التعرض اليومي لم

بغداد اليوم- متابعة

ذكرت تقارير صحية في الولايات المتحدة، أن البلاد سجلت تاسع حالة وفاة بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة الإلكترونية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأمر يتعلق برجل في الخمسينات من العمر، وهو من ول

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