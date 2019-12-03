عودة انتظام دوام الطلبة في أغلب مدارس بغداد

2019/12/03 | 00:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / هدى العزاوي

عاودت اغلب المدارس في احياء بغداد الدوام، والتحق الطلبة والتلاميذ بمقاعدهم الدراسية، أمس الاثنين، بعد انقطاع دام بضعة اسابيع تزامنا مع احداث التظاهرات التي تشهدها العاصمة وعدد من محافظات البلاد، في حين افادت وزارة التربية، بنقل المدارس القريبة من ساحات الاعتصام الى مناطق اخرى.

هذا وتباينت آراء المراقبين بشأن مشاركة الطلبة في التظاهرات والاضراب عن الدوام طيلة الايام الماضية، فمنهم من دافع عن حق الطلبة في التظاهر، بينما رأى اخرون اهمية ألا تؤثر هذه الاحداث في العام الدراسي وان ينصرف الطلبة الى الدراسة والمواظبة تفادياً لاضاعة العام

الدراسي.

مدير عام تربية الرصافة الاولى حسين الزوبعي أكد في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” ان المدارس البعيدة عن ساحات الاعتصام تشهد انتظاما في الدوام من قبل الطلبة والملاكات التعليمية، مشيرا الى ان نسبة الدوام في مناطق الاطراف تتراوح بين (90 الى 100) بالمئة، بينما تبلغ النسبة في المدارس داخل مركز المدينة نحو (70 الى 80 بالمئة).

واضاف الزوبعي، ان الطلبة يواجهون صعوبة في الوصول الى المدارس القريبة من منطقة الاعتصام ومنها الوثبة وشارع الرشيد والمناطق القريبة الاخرى.

وأوضح ان وزارة التربية تتابع موضوع غياب الطلبة، لكنها لا تستطيع ارغام الطلبة على الحضور، وتكتفي باتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية، وحرمان الطالب الغائب من اعادة الامتحانات.

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