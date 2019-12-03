رئيس الجمهورية يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة

2019/12/03 | 00:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، امس الاثنين في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وسفيري الاتحاد الأوروبي مارتن هوث وجمهورية روسيا وماكسيم ماكسيموف، المعتمدين في العراق كلاً على

حدة.

وبحسب بيان اصدره المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية..



فانه جرى خلال هذه اللقاءات، بحث الدعم الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار والإصلاحات في البلاد، فضلاً عن سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبما يحقق المصالح المشتركة.



كما تم استعراض آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية

والدولية.

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