تويتر يجري تحديثات على سياسته بشأن الخصوصية

2019/12/03 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - منوع

أعلنت شركة "تويتر"، أنها "تعكف على تحديث سياستها العالمية للخصوصية لإعطاء المستخدمين مزيدًا من المعلومات عما قد يحصل عليه المعلنون في مجال

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