2019/12/03 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

كشفت تقارير صحفية عن مكون وصف بـ”السحري” لا ينتجه الجسم البشري على الإطلاق، رغم أنه قادر على إنقاذ حياة أي إنسان.

واوضحت التقارير

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