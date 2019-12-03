كاظم الساهر يلغي مشاركته في “موسم الرياض” بسبب أحداث العراق

2019/12/03 | 00:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر حساب الفنان العراقي على منصة تويتر، تنويهاً اعلن فيه الغاء مشاركة القيصر في مهرجان موسم الرياض.وكتبت الصفحة: انه ” نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب.نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم.

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