قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي: صعبة لليفربول وسهلة لمانشستر سيتي

2019/12/03 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أسفرت قرعة الدور الثالث لكأس إنجلترا عن موقعة قوية بين ليفربول وجاره إيفرتون في إعادة لمباراة الفريقين المقررة في الدوري يوم الأربعاء بين قطبي ميرسيسايد.

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