"تويتر" يجري تغييرات على سياسته بشأن الخصوصية

2019/12/03 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة"تويتر"، يوم الاثنين، أنها تعكف على تحديث سياستها العالمية للخصوصية لإعطاء المستخدمين مزيدًا من المعلومات عما قد يحصل عليه المعلنون في مجال البيانات، وإنها تدشن موقعًا لتوضيح جهودها لحماية البيانات.

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