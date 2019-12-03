عصام شعبان حسن - عن تقرير مصر في مجلس حقوق الإنسان

2019/12/03 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_شعبان_حسن حاول تقرير مصر المقدّم في الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان في جنيف أخيرا وضع تصور شامل لمنظومة الحقوق، مستندا إلى مفهوم تكاملي بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق السياسية.وقد هدف ذلك التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية إلى تجاوز النقد الموجه للقضايا المتعلقة ببند الحقوق المدنية والسياسية، وخصوصا حرية التنظيم والتعبير، وما يتعلق إجمالا بحالة المجال العام المحاصر، والذي يتضمن الأنشطة......

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