2019/12/03 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور 1 ـ السيدة كاميليا تادرس وزوجها حنا جرجيس مصريان قبطيان مخلصان لدينهما ، نفترض أنهما قدما طلبا للحج للبيت الحرام .! .طلبهما مرفوض مقدما بسبب تأليهما المسيح .السيد ماهر محمود هو مسلم يؤمن بشفاعة النبى محمد والحج الى قبره وبأنه مخلوق من قبس من نور الله وأن الله جعله نبيا قبل خلق العالم وأنه خلق من أجله العالم وأنه كان نبيا وآدم بين ماء وطين وآدم لا ماء ولا طين .أى نفس معتقد المسيحيين فى تأليه الم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : ثالثا :) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : ثالثا :) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).