صادق إطيمش - الإنتماء

2019/12/03 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_إطيمش المواطن العراقي الذي تقاذفته الإنتماءات المختلفة منذ تأسيس الدولة العراقية في اواءل عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا في القرن الحادي والعشرين، لم يجد ذلك النظام الذي يجعل دولته تعكس على حياته العامة والخاصة شعوراً خالصاً بعراقيته كأساس لكل انتماء آخر دينياً كان هذا الإنتماء او عشائرياً او قومياً او مناطقياً.الدخول في تفاصيل هذا الامر قد لا تكون خافية على مَن عاصروا هذه العهود المختلفة بوعي وعا......

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