العراق: مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية

2019/12/03 | 00:50 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أن ولدت القناعة لدى الكوادر السياسية العليا في البلاد أن "المظاهرات أقوى من التدخل الأجنبي" يواصل السياسيون في العراق مساعيهم للتوصل لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تضمن توازن القوى وموافقة جميع الأطراف السياسية.



بالتزامن مع ذلك تتواصل ميدانيا الاحتجاجات والمواجهات مع المطالبة بتغيير كامل الطبقة السياسية.



فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية بـ"السماح لمجموعات مسلحة بخطف الناس".

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