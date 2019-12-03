مسيحيّو سهل نينوى يقيمون صلوات وقداديس وإيقاد شموع للتضامن مع شهداء العراق

2019/12/03 | 01:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل من أجل تعزيز الروح الوطنية والوقوف والتضامن مع المتظاهرين في المحافظات العراقية، ولأنّ محافظة نينوى هناك تشدّد أمني عليها من ناحية التظاهرات، أقامت كنائس سهل نينوى ومسيحيّوها قداديس وصلوات وإيقاد شموع للتضامن مع شهداء التظاهرات وخاصة في الناصرية والنجف في عدّة أماكن منها بغديدا، كرمليس، تلكيف، ألقوش، وتللسقف عصر …

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