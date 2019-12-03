2019/12/03 | 01:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني رائحة المرض تتصاعد من دخان النفايات، فعلى الرغم من تفاقم حرق النفايات عشوائياً بالقرب من مخيّم جم مشكو في محافظة دهوك/ قضاء زاخو، بأرقام جديدة تدق ناقوس الخطر من تحول الظاهرة من مشكلة بيئية الى كارثة صحية، فليسَ هنالك أي جهة تسلّط الضوء على هذه الظاهرة التي تشكّل خطراً صحياً …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة مزمنة بمثابة “إبادة جماعية” في مخيّم جم مشكو) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة مزمنة بمثابة “إبادة جماعية” في مخيّم جم مشكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).