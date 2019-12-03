امانة العاصمة تعلن استنفار ملاكاتها الالية والبشرية لمواجهة غزارة الأمطار

2019/12/03 | 01:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، استمرار استنفار ملاكاتها الآلية والبشرية لمواكبة هطول الامطار.

وذكرت الامانة في بيان حصلت عليه "العهد نيوز"، ان "ملاكاتها

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