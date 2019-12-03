المانيا ترحل طالبي اللجوء المرفوضين قريبا

2019/12/03 | 01:27 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت وزارة شؤون اللاجئين الأفغانية، امس الاثنين، تنظيم رحلة طيران جديدة لطالبي لجوء أفغان مرفوضين من ألمانيا إلى كابول قريباً.

ونقلت "روسيا اليوم"

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