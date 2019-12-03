واشنطن تدين الاستخدام

2019/12/03 | 01:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أدانت واشنطن الاستخدام "المروع والشنيع" للقوة ضد المتظاهرين العراقيين في مدينة الناصرية.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) حثت الولايات المتحدة العراق، الاثنين، على التحقيق في القتل "البغيض" للمتظاهرين، وأدانت ما وصفته بالقوة المفرطة في مدينة الناصرية الجنوبية المضطربة.وقال ديفيد شينكر، أكبر دبلوماسي أمريكي مسؤول عن الشرق الأوسط: "إن استخدام القوة المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الناصرية كان مروعًا ومكروهًا".

وقال "ندعو الحكومة العراقية للتحقيق مع من يحاولون إسكات المحتجين المسالمين بوحشية ومحاسبتهم."

وأصدرت محكمة استئناف واسط، الأحد، أول حكم بالإعدام ضد ضابط عراقي، وحكم بالسجن لمدة 7 سنوات ضد ضابط آخر، لإدانتهم بقتل المتظاهرين في محافظة واسط، خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي.

وقال مصدر قضائي بحسب وكالة "سبوتنيك" إن "محكمة استئناف واسط تحكم الإعدام على ضابط وبالسجن 7 سنوات بحق آخر بتهم قتل المتظاهرين في التظاهرات السلمية في محافظة واسط".

بغداد اليوم ـ النجف

اجتمع النائب الجهادي، لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء النجف، لتدارك الازمة الحاصلة في المحافظة.

وذكر الاعلام العسكري لسرايا السلام، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنسيباً لتوجيهات م

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين 2 كانون الاول 2019، أن الصدر غادر مدينة قم متوجها الى محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غادر مدينة قم متوجها

بغداد اليوم _ بغداد

رجح النائب عن تحالف القوى العراقية، هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن يكون رئيس مجلس الوزراء القادم "من خارج المنظومة السياسية".

وقال الحلبوسي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية، وتحديداً، تحالف القو

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